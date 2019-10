Język polski – RESORT, REZERWACJE i PENSJA  

W tych przypadkach znaczenia tych wyrazów są takie same w obu językach.

Bywa jednak, że podobieństwo jest zaledwie pozorne, ponieważ podobnie brzmiące wyrazy mają w każdym z języków inne znaczenie. Są to tzw. “false friends”, czyli pozorne tylko odpowiedniki. Dzisiaj zajmiemy się trzema takimi wyrazami.

Identyczne wyrazy istnieją zarówno w języku polskim jak i angielskim, ale mają one inne znaczenia.

Po angielsku “resort” oznacza ośrodek turystyczny:

We stayed in a beautiful resort by the ocean.

Mieszkaliśmy w pięknym ośrodku wczasowym nad oceanem.

Po polsku “resort” to jednostka, część administracji państwowej, ministerstwo, np:

On jest odpowiedzialny za resort ochrony środowiska.

Wśród mieszkających w Kanadzie (czy w innym anglojęzycznym kraju) Polaków wyraz “resort” bywa jednak używany po polsku w znaczeniu takim jakie ma on po angielsku.

! Dowieźli nas do resortu autobusem.

Wykrzyknik oznacza nieprawidłowe zdanie. Oczywiście, po polsku trzeba powiedzieć:

Dowieźli nas do ośrodka autobusem.

REZERWACJE – RESERVATIONS

Angielski wyraz ma dwa różne znaczenia. W jednym z nich znaczy to co polsku rezerwacje np. w restauracji:

We made reservations in the best hotel in town.

Zrobiliśmy rezerwacje w najlepszym hotelu w mieście.

Tu zatem nie ma problemu; kłopot zaczyna się przy drugim znaczeniu angielskiego wyrazu “reservations”, które może oznaczać zastrzeżenia, np.:

I must admit that I have some reservations. We should discuss this plan again.