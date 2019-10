Johnson chce wyborów 12 grudnia. Składa propozycję Corbynowi. Brytyjski premier Boris Johnson poinformował w czwartek, że da Izbie Gmin więcej czasu do debatowania nad porozumieniem w sprawie brexitu, ale pod warunkiem, że zgodzi się ona na przeprowadzenie przyspieszonych wyborów 12 grudnia. Z propozycją tą szef rządu zwrócił się do lidera opozycji Jeremy’ego Corbyna. “Naszym obowiązkiem jest zakończenie tego koszmaru” – napisał. W piątek Unia Europejska ma ogłosić swoją decyzję w sprawie opóźnienia brexitu, od której – jak stwierdził jeszcze w środę Boris Johnson – będą zależeć dalsze kroki Londynu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

