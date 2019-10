Kalifornia walczy z pożarami Dwa ogromne pożary trawią Kalifornię. Ewakuowanych zostało około 200 tysięcy osób, a bez prądu pozostaje blisko milion odbiorców. Walkę z żywiołem utrudniają susza i porywisty wiatr. Strażacy walczą z dwoma potężnymi pożarami w Kalifornii. Jak podaje CNN, jeden z pożarów – Kincade – zmusił 180 tysięcy mieszkańców hrabstwa Sonoma, w północnej części stanu, do opuszczenia swoich domów. – Przewidujemy, że pożar ruszy w kierunku Healdsburga i Windsoru. Ewakuujcie się, póki jeszcze możecie – zaapelował do mieszkańców Mark Essick, szeryf hrabstwa. Z żywiołem walczy ponad trzy tysiące strażaków. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

