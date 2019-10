Kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity otrzymała w Radomiu nagrodę Viventi Caritate (Żyjącemu Miłością) Wyróżnienie to przyznaje od 2005 r. Fundusz im. biskupa Jana Chrapka. W piątek przypada osiemnasta rocznica śmierci tragicznie zmarłego ordynariusza diecezji radomskiej bpa Jana Chrapka. Tradycyjnie w tym dniu wręczana jest nagroda Viventi Caritate.



Działająca w Kanadzie fundacja Polish Orphans Charity od kilkunastu lat funduje stypendia dla uzdolnionych artystycznie uczniów z Radomia. Pomoc stypendialna jest przeznaczana dla dzieci osieroconych lub żyjących w rodzinach potrzebujących wsparcia finansowego. Stypendyści mogą przeznaczać pieniądze na rozwój swych talentów i umiejętności.

