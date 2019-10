Kanadyjska pisarka Margaret Atwood zdobyła Nagrodę Bookera (ex aequo) Margaret Atwood, ukochana kanadyjska pisarka, podzieliła wygraną – Nagrodę Bookera z brytyjską pisarką Bernardine Evaristo. Taki werdykt jury nagrody wydało po raz pierwszy, wskazując dwóch zwycięzców. Atwood jest czwartym pisarzem, który dwukrotnie wygrał nagrodę, a Evaristo jest pierwszą czarną kobietą, która odebrała nagrodę od czasu jej ustanowienia w 1969 roku. Na poniedziałkowej ceremonii w Londynie Atwood powiedziała, że ​​jest zaskoczona, ponieważ uważa się za „za starą”, aby wygrać, dodając, że nie potrzebuje uwagi. Powiedziała, że ​​czuje się nieco lepiej dzieląc nagrodę z Evaristo, która z kolei nazwała Atwood „legendą”. Atwood zdobyła nagrodę za „Testamenty”, odnoszącą wielkie sukcesy kontynuację „Opowieści służącej”, a Evaristo za „Dziewczynę, kobietę i inną”. Wspólna wygrana oznacza, że ​​kobiety będą dzielić zarówno nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 funtów (83 500 dol.), jak i honor. Nagroda Bookera jest uważana za jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich w świecie anglojęzycznym. Booker Prize przyznał w komunikacie prasowym, że sędziowie złamali zasady, wskazując dwóch zwycięzców. Nagroda została dwukrotnie przyznana dwom pisarzom – Nadine Gordimer i Stanleyowi Middletonowi w 1974 r. oraz Michaelowi Ondaatje i Barry’emu Unsworthowi w 1992 r. Ale zasady zmieniono w 1993 r., aby tylko jeden pisarz mógł zdobyć nagrodę. Była to szósta nominacja do Nagrody Bookera dla Atwood, która zdobył nagrodę w 2000 roku za „Ślepego zabójcę”. Znawcy branży przewidują, że „Testamenty” będą jednym z bestsellerów roku. Długo oczekiwana kontynuacja składa się z thrillera politycznego i alegorii, osadzonych w świecie, w którym kobiety są zniewolone jako własność państwa. „Girl, Woman, Other” to ósma książka beletrystyczna Evaristo, która wykorzystała w niej aspekty afrykańskiej diaspory. Margaret Atwood przeżyła ostatnio osobistą tragedię. Mniej więcej tydzień po ukazaniu się „The Testaments” w zeszłym miesiącu jej małżonek, pisarz i konserwator przyrody Graeme Gibson, zmarł w wieku 85 lat chory od lat na demencję. Atwood pozuje do okładek czasopism, rozmawia z gospodarzami talk-shows i spotyka się z tłumami w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ma rzadki status pisarki cieszącej się również dużym uznaniem w popkulturze. Jest to w dużej mierze zasługą „Opowieści służebnej” („The Handmaid’s Tale”), powieści z 1985 roku zaadaptowanej na uhonorowany nagrodą Emmy serial telewizyjny. „The Testaments” będzie również ekranizowana. Istnieje także telewizyjna adaptacja powieści Atwood „Alias ​​Grace”, a serial „Wandering Wenda” oparty jest na jej książkach dla dzieci Urodzona w 1939 roku w Ottawie, Atwood dorastała w północnym Ontario, Quebecu i Toronto. Opublikowała ponad 40 książek, w tym poezję i literaturę faktu. Za swoją wybitną karierę Atwood zdobyła wiele nagród, w tym nagrodę Gillera z 1996 roku za „Alias ​​Grace” oraz Medal Honoru za literaturę National Arts Club w Stanach Zjednoczonych. Została nazwana kawalerem francuskiego ordedu Ordre des Arts et des lettres i otrzymała honorowe doktoraty uniwersytetów w Kanadzie oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego w Anglii. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

