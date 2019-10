Kapłani potwierdzają zarzuty wobec abp Głódzia Aż 16 księży z archidiecezji gdańskiej podpisało się pod listem skierowanym do abpa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce. W piśmie potwierdzają zarzuty jakie padły pod adresem abp Leszka Sławoja Głódzia w programie “Czarno na białym” emitowanym na antenie TVN24. Zdaniem dziennikarzy TVN24 Leszek Sławoj Głódź ubliża, publicznie poniża i znęca się psychicznie nad podwładnymi. Reportaż “Czarno na białym” pokazał, jakim człowiekiem jest abp. Sławoj Leszek Głódź. Wypowiedzi poniżanych przez niego księży są porażające i zdają się dowodzić patologii, jaka dzieje się za zamkniętymi drzwiami luksusowej rezydencji hierarchy. Z relacji duchownych wychodzi obraz Głódzia jako osoby, dla której liczą się tylko pieniądze i władza. Zdaniem dziennikarzy TVN24 Leszek Sławoj Głódź ubliża, publicznie poniża i znęca się psychicznie nad podwładnymi. Reportaż “Czarno na białym” pokazał, jakim człowiekiem jest abp. Sławoj Leszek Głódź. Wypowiedzi poniżanych przez niego księży są porażające i zdają się dowodzić patologii, jaka dzieje się za zamkniętymi drzwiami luksusowej rezydencji hierarchy. Z relacji duchownych wychodzi obraz Głódzia jako osoby, dla której liczą się tylko pieniądze i władza. “W związku z programem pt. ‘Czarno na białym’ wyemitowanym przez stację TVN24 w dniu 24 października 2019 roku, wyrażamy swoje oburzenie i dezaprobatę wobec pełnej agresji narracji, która odbiega od rzeczywistości”. Oświadczenie podpisali biskupi Pomocniczy, Kolegium Konsultorów, dziekani wszystkich dekanatów Archidiecezji Gdańskiej, prepozyci Kapituł, moderatorzy Gdańskiego Seminarium Duchownego. Czyli najbliższe otoczenie abp. Głódzia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

