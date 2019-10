Karel Gott nie żyje Był jedną z największych gwiazd czechosłowackiej, a potem czeskiej sceny muzycznej, jego piosenki nuciła też Polska. Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 80 lat zmarł Karel Gott. Dwa tygodnie temu artysta ujawnił, że cierpi na ostrą białaczkę. Czeski rząd zdecydował w środę, że piosenkarz będzie miał państwowy pogrzeb, a w dniu ostatniego pożegnania obowiązywać będzie żałoba narodowa. – Z najgłębszym smutkiem w sercu informuję, że wczoraj krótko przed północą po ciężkiej i długiej chorobie opuścił nas mój ukochany mąż Karel Gott. Odszedł w domu, w spokojnym śnie, w kręgu rodziny – oświadczyła agencji CTK Ivana Gottova, żona piosenkarza. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

