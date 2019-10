Klęska PFN. Jacht “promujący Polskę” nie weźmie udziału w regatach i wraca do Europy. Jacht “I love Poland”, przy pomocy którego Polska Fundacja Narodowa chciała promować Polskę na świecie, uszkodzony wraca do Europy. Jednostka nie weźmie udziału w regatach. Wcześniej jacht uległ awarii, złamał się maszt i uszkodził burtę. Ach, co to miał być za rejs! Kupiony za ogromne pieniądze jacht regatowy miał rozsławiać Polskę na morzach i oceanach. Polska załoga miała zdobywać puchary i zyskiwać sympatię na świecie, a jacht z napisem “I love Poland” na rufie miał przypominać we wszystkich portach świata o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Setna rocznica minęła, sto pierwsza się zbliża, a jacht zamiast na regaty płynie nieśpiesznie do Polski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

