Kobiety mówią, czego nauczyły się po trzydziestce.5 lekcji, które warto zapamiętać. Wielkimi krokami zbliżają się twoje 30. urodziny i jesteś przerażona? Wmawiasz sobie, że nic nie osiągnęłaś, utknęłaś w nudnej pracy i złym związku, a teraz jesteś już za stara na zmiany? Na szczęście to nieprawda, co udowadniają kobiety, które właśnie po tej "przerażającej trzydziestce" poznały smak życia i odkryły zupełnie nowej pokłady życiowej siły i mądrości. Oto, czego się nauczyły. Każdy ma wobec nas jakieś oczekiwania i scenariusze: rodzice, dziadkowie, ciotki, wujkowie, partnerzy, przyjaciele. Wydaje nam się, że musimy robić to, czego się od nas oczekuje, bo nie chcemy nikogo zawieść albo w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że można żyć inaczej. Jednak po trzydziestce w wielu kobietach coś pęka. Może to świadomość upływającego czasu albo po prostu zmęczenie życiem według oczekiwań innych ludzi, ale właśnie wtedy zdają sobie sprawę, że muszą w końcu zacząć żyć po swojemu. Jak Alicja. – Mam 33 lata. Jeszcze niedawno pracowałam w korporacji i byłam zaręczona z mężczyzną, którego nie kochałam. Prowadziłam życie, którego ode mnie oczekiwano – dobra praca, pieniądze, narzeczony, dzieci w przyszłości, ładne mieszkanie, co roku wakacje all inclusive pod palmami. W końcu zdałam sobie sprawę, że nudzę się w swoim życiu jak mops i po prostu nie jestem szczęśliwa, mimo że wszyscy wokół mi zazdrościli – opowiada.

