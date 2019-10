Kobiety w kosmosie. Pierwszy raz w historii wyszły razem w przestrzeń. Astronautki NASA Christina Koch i Jessica Meir wyszły w otwartą przestrzeń kosmiczną, by przeprowadzić naprawę regulatora ładowania i rozładowania baterii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To pierwszy kosmiczny spacer zespołu składającego się wyłącznie z kobiet. Do tej pory w otwartą przestrzeń kosmiczną wyszło ponad 200 mężczyzn i zaledwie 15 kobiet. Sześciogodzinna operacja rozpoczęła się o godz. 13:38 czasu polskiego. Astronautki mają w tym czasie wymienić zepsuty zasilacz jednej z baterii. Miały zainstalować nowe baterie podczas spaceru w przyszłym tygodniu, ale wyjście w przestrzeń kosmiczną przyspieszono ze względu na awarię, do której doszło w poprzedni weekend. – Myślę, że to ważne wydarzenie ze względu na historyczną naturę tego, co robimy – powiedziała Koch tuż przed wyjściem. – W przeszłości nie zawsze brano kobiety pod uwagę. To wspaniałe móc uczestniczyć w programie kosmicznym, gdy wkład wszystkich uczestników się liczy, gdzie każdy pełni swoją rolę. To zwiększa szansę na sukces – dodała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

