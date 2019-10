Kolejni świadkowie wezwani przez Kongres USA w sprawie afery ukraińskiej Trzy komisje Izby Reprezentantów USA wystosowały w piątek kolejne wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej do wysokiej rangi urzędników Biura Zarządzania i Budżetu Białego Domu i Departamentu Stanu, którzy mają złożyć zeznania w sprawie afery ukraińskiej. Komisje spraw zagranicznych, wywiadu oraz nadzoru i reform wezwały pełniącego obowiązki szefa Biura Budżetu Russella Vought, zastępcę dyrektora Programów Bezpieczeństwa Narodowego Michaela Duffeya i radcę prawnego Departamentu Stanu T. Ulricha Brechbuhla. Również w piątek CNN podał, że prawnicy Johna Boltona, do września doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta, prowadzą rozmowy z komisjami Izby Reprezentantów dotyczące złożenia przez ich klienta zeznań w sprawie afery ukraińskiej, która uruchomiła dochodzenie Kongresu mogące doprowadzić do impeachmentu Donalda Trumpa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

