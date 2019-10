Komisja Europejska w trybie przyspieszonym kieruje skargę do TSUE przeciwko rządowi polskiemu Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi w sprawie systemu dyscyplinarnego stosowanemu wobec sędziów. KE chce, żeby TSUE rozpoznał skargę przeciwko Polsce w trybie przyspieszonym. “Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną” – przekazała KE. “Jeśli Komisja Europejska zdecydowała się na taki krok, to znaczy, że ma do tego podstawy”. Ten skład Komisji Europejskiej zajmował się od początku problemem praworządności Polski. To ci komisarze badali kwestie związane z łamaniem konstytucji w Polsce. Wcale się nie dziwię, że ten właśnie skład przygotował właśnie tę skargę i nie chce tego zostawiać następcom – powiedział w czwartek w Brukseli europoseł Krzysztof Hetman (PSL) na wspólnej konferencji z europosłem Andrzejem Halickim (PO). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.