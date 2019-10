Konfederacja wygrała z Wiadomościami TVP Wiadomości TVP mają opublikować przeprosiny i sprostowanie – orzekł warszawski sąd. Pozew w trybie wyborczym przeciw nadawcy złożyła Konfederacja. Mimo przekroczenia 5 proc. w jednym z sondaży, nazwa komitetu nie pojawiła się materiale TVP. Sąd nakazał Wiadomościom TVP opublikować przeprosiny i sprostowanie oraz rzetelny materiał na temat sondaży pokazujących, że Konfederacja wejdzie do Sejmu. Publiczny nadawca został pozwany przez przedstawicieli komitetu w trybie wyborczym. Informację o postanowieniu sądu przekazał na Twitterze jeden z liderów Konfederacji – Robert Winnicki. Pogratulował też zespołowi prawnemu, który zajmował się pozwem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

