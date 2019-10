Kornel Morawiecki spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego. Marszałek Senior spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać, lepiej niż do tej pory; ten duch jedności, chciałeś, aby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom; zostawiłeś nas z tym zadaniem – mówił we wzruszającym przemówieniu premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości pogrzebowych swojego ojca. – Dziękuję Bogu za to, że mam takiego ojca – mówił. Przemówienie nad trumną zmarłego wygłosił także Wojciech Myślecki z Solidarności Walczącej oraz siostra i córka Kornela Morawieckiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

