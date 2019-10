Korzystanie z mediów społecznościowych wpływa na jakość snu Intensywne korzystanie z mediów społecznościowych skraca czas snu i pogarsza jego jakość – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow. Młodzież w wieku 13-15 lat opóźnia czas położenia się spać ze względu na korzystanie ze smartfonów. Nastoletni użytkownicy mediów społecznościowych, którzy korzystają z nich ponad trzy godziny dziennie, częściej kładą się spać po godzinie 23 i budzą się w nocy – sugerują brytyjscy naukowcy. Z badań wynika, że problem dotyczy ponad jednej trzeciej nastolatków, zwłaszcza dziewcząt. Wśród 12 tys. badanych nastolatków, którzy najintensywniej korzystali z platform społecznościowych (pięć lub więcej godzin dziennie) prawdopodobieństwo późnego chodzenia spać było o 70 proc. wyższe niż w przypadku młodzieży poświęcającej na to od jednej do trzech godzin dziennie. Wyniki opublikowane w czasopiśmie naukowym “BMJ Open” opierają się na badaniu Millennium Cohort przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie brytyjskich nastolatków w 2015 r. Zapytano ich, ile czasu poświęcają sieciom społecznościowym, komunikatorom lub aplikacjom w zwykły szkolny dzień i w weekendy, a następnie o nawyki związane ze snem. 20 proc. nastolatków spędza codziennie pięć lub więcej godzin używając aplikacji takich jak Instagram, WhatsApp i Facebook. Jedna trzecia ankietowanych zadeklarowała, że poświęca mediom społecznościowym mniej niż godzinę dziennie, przy średniej mieszczącej się w przedziale 1-3 godzin. W przypadku dwóch ostatnich grup prawdopodobieństwo późnego chodzenia spać było mniejsze. Wyniki badań pokazały ponadto, że dziewczęta były dwukrotnie bardziej podatne na spędzanie dziennie ponad pięciu godzin w mediach społecznościowych niż chłopcy. Miały one również bardziej zaburzony rytm snu. Psychiatrzy zastrzegają, że należy unikać korzystania z urządzeń elektronicznych na godzinę przed pójściem spać. Badanie pokazało jednak, że zastosowanie tej zasady w przypadku nastolatków jest “szczególnie trudne”, ponieważ poprzez kontaktowanie się ze znajomymi z pomocą komunikatorów budują swoje poczucie niezależność. Jak zauważył serwis BBC, wyniki badania potwierdzają teorie zakładające, że czas spędzany przez nastolatków w mediach społecznościowych redukuje czas poświęcony na sen. Z kolei brak snu wpływa m.in. na zdrowie psychiczne, relacje z rodziną, wagę i wyniki w szkole. U osób w tym wieku występują również naturalne niedobory snu ze względu na zmiany hormonalne w organizmie. Według dr Holly Scott z Instytutu Psychologii na Uniwersytecie w Glasgow wyniki badania nie dowodzą, że intensywne korzystanie z mediów społecznościowych jest winne zaburzeniom snu, jawi się ono jednak jako “silny rywal snu”. Jednym z powodów jest obawa przegapienia czegoś, co może się w sieci wydarzyć podczas ich nieobecności. Niemniej naukowcy przyznają, że media społecznościowe są ważną formą interakcji ze społeczeństwem. Polska Agencja Prasowa Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

