Krytyczny raport KE o polskiej edukacji Niskie pensje nauczycieli, niskie kompetencje na oraz reforma edukacji, która marnotrawi zasoby – takie są największe problemy polskiego szkolnictwa według raportu Komisji Europejskiej. – Żaden rząd nie może mówić, że stara się polepszać wyniki edukacyjne uczniów, jeśli nie inwestuje w nauczycieli – mówi WP szefowa nauczycielskiego związku z Wielkiej Brytanii. Raport KE w ubiegłym tygodniu przedstawił komisarz ds. edukacji Węgier Tibor Navracsics. Analiza dotycząca Polski jest miejscami krytyczna i wymienia długą listę “wyzwań” z którymi zmaga się polskie szkolnictwo. Na pierwszym miejscu wśród problemów wymieniona jest sytuacja nauczycieli, a zwłaszcza ich płac. Raport notuje, że średnie podstawowe wynagrodzenie nauczyciela w Polsce jest ponad dwa razy niższe niż unijna średnia. Według KE ma to poważne konsekwencje, zniechęcając do zawodu młodych ludzi. W efekcie – jak wynika z cytowanego przez Komisję raportu NIK – na studia nauczycielskie idą absolwenci szkół średnich o słabych wynikach. Zaś spośród najlepiej radzących sobie na studiach tylko 4 proc. wybiera pracę nauczyciela w szkole. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

