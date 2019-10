Ksiądz dziękuje parafianom za to, jak głosowali. W tej parafii wygrała “Pokora i Skromność”. O tym, jak wygląda sojusz tronu i ołtarza można się przekonać przeglądając ogłoszenia parafialne w Nienadówce w województwie rzeszowskim. Ksiądz podziękował wiernym za prawidłowe oddanie głosu na Pokorę i Skromność, ciesząc się, że tak mało wiernych zagłosowało na Pychę Ogromną. O tym, że księża namawiali parafian do oddaniu głosu na PiS wiele już słów napisano. Swoisty sojusz władzy i ołtarza w Polsce trwa i wielu hierarchów kościelnych jawnie sprzyja partii Jarosława Kaczyńskiego. Jednak to, w jaki sposób ksiądz w Nienadówce podziękował wiernym za to, że “poprawnie” oddali głos na tych co trzeba to już jawna przesada. Podziękowania można znaleźć na stronie internetowej parafii w dziale z ogłoszeniami parafialnymi. “Bóg zapłać parafianom za udział w wyborach. Prawie 70 proc. mieszkańców głosowało i dobrze głosowało Pokora i Skromność PiS – 1087; Pycha Ogromna PO – 70. Liczba głosujących 1390. Chwała Panu” – napisano w ogłoszeniach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

