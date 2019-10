Kto ze znanych posłów PiS nie wejdzie do Sejmu? Stanisław Piotrowicz, Bernadeta Krynicka czy Krzysztof Czabański należą do najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS. Ale do Sejmu, mimo bardzo dobrego wyborczego wyniku partii, dostać im się nie udało. Lista wielkich przegranych jest dłuższa. Były prokurator, a w mijającej kadencji szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, stał się twarzą zamachu PiS na sądownictwo. Stanisław Piotrowicz startował w okręgu nr 22 (Krosno i okolice) i uzyskał 10 293 głosy. Co ciekawe, w tym okręgu zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość (63,36 proc. głosów), lecz Stanisław Piotrowicz (piąte miejsce na liście PiS) uzyskał dopiero dziewiąty wynik. Wszystko wskazuje na to, że PiS uzyska w tym okręgu osiem mandatów. – To jest demokracja. Odbyły się wybory. Ludzie tak zdecydowali. Jako polityk czuję się spełniony – skomentował swoją przegraną w rozmowie z Wirtualną Polską. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.