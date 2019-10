Kukiz o hipokryzji PiS ws. Kornela Morawieckiego W sobotę Kornel Morawiecki został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Uroczystość miała charakter państwowy, uczestniczyli w niej m.in. prezydent i prezes PiS. – Dla mnie pobyt na tej mszy pożegnalnej był dość przykry. Miałem różne myśli dotyczące właśnie hipokryzji – skomentował w niedzielę w Polsat News Paweł Kukiz. Kornel Morawiecki to legenda opozycji w czasach PRL, twórca “Solidarności Walczącej”. Po upadku Polski Ludowej w polityce się nie odnalazł – dopiero w 2015 roku dostał się do Sejmu z list Ruchu Kukiz’15.



W sobotę na mszy żałobnej prezes Jarosław Kaczyński mówił zaś tak, jakby to dzięki PiS-owi Kornel Morawiecki mógł wejść do dużej polityki: “Gdy Kornel Morawiecki został marszałkiem seniorem Sejmu, zaczął się koniec postkomunizmu. I to był jego wielki triumf. I spełnienie jego niezwykłego życia”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

