Lista 50 najbogatszych Polek 2019 Wprost opublikował Listę 50 najbogatszych Polek 2019. Samodzielną liderką tego zestawienia po raz kolejny została Dominika Kulczyk z majątkiem 9 mld zł. Podium uzupełniły Barbara Komorowska (majątek: 2 mld zł) i Grażyna Kulczyk z majątkiem 1,7 mld zł. Dominika Kulczyk, spadkobierczyni Jana Kulczyka już po raz kolejny zdominowała listę najbogatszych Polek. Zwyciężczyni rankingu na co dzień związana jest z Kulczyk Foundation i Kulczyk Investments. W ciągu roku majątek Dominiki Kulczyk wzrósł o 2 mld zł i wynosi 9 mld zł. Wiceliderką rankingu najbogatszych Polek została Barbara Komorowska. Jest ona największym udziałowcem firmy Bakoma, a wraz z mężem jest również właścicielką: firmy Polskie Młyny, spółki Komagra i firmy Bioagra-Oil. Jej majątek wynosi 2 mld zł i na przestrzeni roku wzrósł 0,05 mld zł. Top 3 zestawienia zamknęła Grażyna Kulczyk, wdowa po Janie Kulczyku, której majątek tak samo, jak przed rokiem wynosi 1,7 mld zł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

