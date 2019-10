Liverpool pokazał charakter w II kolejce Ligi Mistrzów Pierwsze zwycięstwo Liverpoolu w tej edycji Ligi Mistrzów. W drugiej kolejce fazy grupowej The Reds z najwyższym trudem wygrali u siebie z Salzburgiem 4:3, choć prowadzili już 3:0. Dwa gole strzelił Mohamed Salah, trzy asysty zanotował Roberto Firmino. Sadio Mane w 9., Andrew Robertson w 25. i Mohamed Salah w 36. minucie – to miał być miły i przyjemny wieczór na Anfield. Liverpool prowadził z mistrzem Austrii 3:0 i był na najlepszej drodze, by odzyskać zaufanie kibiców po porażce z Napoli na otwarcie tej edycji Champions League. Przez pierwsze dwa kwadranse z okładem obrońcy Pucharu Europy robili z przyjezdnymi, co chcieli, i nic nie zwiastowało kataklizmu. Liverpool prowadził 3:0, ale cieniem na pierwszej połowie położył się stracony w 39. minucie gol. Bramkę na przełamanie strzelił znakomity w tym sezonie Hee-chan Hwang. W 56. minucie Austriacy złapali już kontakt. Notorycznie dający się w kość Virgilowi van Dijkowi Koreańczyk wyłożył piłkę Takumiemu Minamino i na Anfield zapadła cisza. Salzburg odrobił dwie bramki, choć przez cały ten czas musiał sobie radzić bez Erlinga Haalanda, którego występ w tym spotkaniu ważył się do ostatniej chwili. Przez ostatnie dni autor hat tricka z Genkiem walczył z chorobą. Ale przy 2:3 nie było już na co czekać i trener gości Jesse Marsch w końcu zdecydował się podnieść z ławki osłabionego Haalanda. Ze złotym Norwegiem w składzie Salzburg miał ponad pół godziny na odrobienie trzeciej i ostatniej bramki. 19-latkowi wystarczyło minut trzy. W jednym z pierwszych kontaktów z piłką wykorzystał podanie Minamino i strzelił już czwartego gola w tej edycji Ligi Mistrzów. W klasyfikacji najlepszych strzelców Haland wyprzedza między innymi Roberta Lewandowskiego. 11 meczów – 18 goli, 5 asyst. Z takimi statystykami Haaland długo nie zagrzeje miejsca w Salzburgu. Dopiero przy 3:3 zareagował menedżer Liverpoolu Juergen Klopp, robiąc podwójną zmianę. James Milner zmienił Jordana Hendersona, a Divock Origi wszedł za Georginio Wijnalduma. Wieczór kibicom Liverpool uratował jednak sprawdzony duet Roberto Firmino – Mohamed Salah, który wcześniej wypracował gola na 3:0. W 69. minucie Brazylijczyk zgrał piłkę głową, a Egipcjanin utrzymał linię spalonego i wykazał się największym sprytem w polu karnym gości. Dla Firmino była to trzecia asysta w tym meczu. Dla Salaha 11. gol w ostatnich 13 meczach Ligi Mistrzów u siebie. Kibice Liverpoolu mogli odetchnąć z ulgą. W rozegranym wcześniej w środę spotkaniu Napoli tylko zremisowało na wyjeździe z Genkiem 0:0, ale i tak utrzymało prowadzenie w grupie E z przewagą punktu nad drużynami Liverpoolu i Salzburga. Wyniki środowych spotkań Ligi Mistrzów: Grupa E: KRC Genk – SSC Napoli 0:0 Liverpool FC – Red Bull Salzburg 4:3 (3:1) Grupa F: Slavia Praga – Borussia Dortmund 0:2 (0:1) FC Barcelona – Inter Mediolan 2:1 (0:1) Grupa G: Zenit Sankt Petersburg – Benfica Lizbona 3:1 (1:0) RB Lipsk – Olympique Lyon 0:2 (0:1) Grupa H: Valencia CF – Ajax Amsterdam 0:3 (0:2) Lille OSC – Chelsea FC 1:2 (1:1) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

