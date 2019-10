ŁKS lepszy od Górnika w Pucharze Polski Drugoligowa Apklan Resovia dzielnie walczyła o awans do 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski, ale w starciu z Lechem nie miała nic do powiedzenia. Poznaniacy we wtorek wygrali w Rzeszowie 4:0 (2:0), a dwa gole dla przyjezdnych strzelił niezwykle skuteczny w tym sezonie Christian Gytkjaer. »Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy Resovia jest uznawany za najstarszy polski klub piłkarski. W herbie widnieje 1905 rok jako data powstania klubu. W tym momencie drużyna występuje w drugiej lidze. Na tym samym poziomie rozrywkowym walczy także Stal, która ma zdecydowanie możniejszych sponsorów. To jednak Resovia jest liderem tabeli, a ekipa zza miedzy zajmuje siódmą pozycję. Na dodatek w tym sezonie CWKS wrócił na stadion przy ul. Wyspiańskiego. Obiekt wcześniej nie spełniał wymogów licencyjnych, ale sprawy w swoje ręce wzięli kibice. Wiosną ruszyła zbiórka pieniędzy na remont. Udało się zebrać około 200 tysięcy złotych i to wystarczyło. Wtorkowe spotkanie z Lechem było prawdziwym świętem dla fanów drużyny. Obiekt wypełnił się prawie w całości, a kibice stworzyli na trybunach wspaniałą atmosferę. Niestety do tego poziomu nie dostosowali się miejscowi piłkarze. Po pierwszej połowie gospodarze przegrywali 0:2. Dwa gole dla poznańskiej drużyny strzelił niezawodny Christian Gytkjaer. Duńczyk w poniedziałek zdobył 10. i 11. bramkę w 13. występie w sezonie. W obu akcjach duży udział miał 17-letni Filip Marchwiński, który tego dnia prezentował się znakomicie. Na początku drugiej części spotkania wszystko było rozstrzygnięte. Po świetnym zagraniu Kamila Jóźwiaka gola strzelił Ukrainiec Wołodymyr Kostewycz. Kilka minut później Marchwiński sam pokonał Wojciecha Daniela. Jeszcze raz dobrze podawał Jóźwiak. Wtedy było praktycznie pewne, że Resovia nie ma już szans na awans do kolejnej fazy. Celem było zdobycie honorowej bramki, ale to też się nie udało. Gospodarze nie byli w stanie zagrozić gościom. W całym meczu mieli zaledwie jeden celny strzał. Pojedynek dwóch przedstawicieli PKO Ekstraklasy był ukoronowaniem wtorkowych spotkań 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski. W Łodzi górą był beniaminek, który był zespołem bardziej skutecznym od zabrzan, w szeregach których zabrakło w wyjściowym składzie Igora Angulo. Hiszpan pojawił się na boisku dopiero po przerwie. Bohaterem meczu ŁKS – Górnik był Pirulo. Hiszpan strzelił pierwszego gola dla łodzian, a przy drugim zaliczył asystę. Początek spotkania należał do zabrzan, ale jednym tego efektem był groźny strzał Davida Kopacza. Później do głosu doszli gospodarze. Trafienia Rafała Kujawy sędzia nie uznał słusznie odgwizdując spalonego napastnika ŁKS. Potem byliśmy świadkami prawdziwego ping-ponga w polu karnym gości. Trzy strzały łodzian odbił Martin Chudy, dwa zostały zablokowane, a ostatni minął światło bramki. ŁKS objął prowadzenie tuż przed przerwą. Pirulo zbiegł z piłką do środka i uderzył z 20 m. Po strzale Hiszpana futbolówka po drodze otarła się jeszcze o nogę Michała Koja, ale i tak spory błąd popełnił w tej sytuacji słowacki bramkarz zabrzan przepuszczając piłkę do siatki. Po zmianie stron Górnik powinien wyrównać. Świetną okazję miał Kamil Zapolnik. Skrzydłowy zabrzan zgubił w polu karnym obrońcę gospodarzy i kąśliwie uderzył na bramkę, ale Dominik Budzyński nie dał się pokonać. Zmarnowanie tej sytuacji zemściło się na gościach, którzy w 78 minucie stracili drugą bramkę. Po stracie Koja Pirulo groźnie uderzył na bramkę – Chudy odbił piłkę, a młody Michał Trąbka, który 10 minut wcześniej pojawił się na boisku, popisał się skuteczną dobitką. Wyniki 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski: (rozgrywany jest jeden mecz bez rewanżu) Resovia – Lech Poznań 0:4 (0:2). Błękitni Stargard – Sandecja Nowy Sącz 3:0 (1:0). Stilon Gorzów Wlkp. – KGHM Zagłębie Lubin 1:5 (0:1). Radomiak Radom – GKS Tychy 1:2 (0:0). Rekord Bielsko-Biała – Górnik Łęczna 0:2 (0:1). Bytovia Bytów – Cracovia 2:3 po dogrywce (2:2, 0:0). Miedź Legnica – GKS Jastrzębie 1:0 po dogrywce (0:0, 0:0). ŁKS Łódź – Górnik Zabrze 2:0 (1:0). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

