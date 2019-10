Los Angeles Clippers faworytem nowego sezonu NBA Sezon NBA tuż tuż. Generalni menedżerowie klubów najlepszej koszykarskiej ligi świata największe szanse na mistrzostwo dają Los Angeles Clippers. W typowaniu zdobywcy nagrody dla najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) najwięcej wskazań otrzymał Grek Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks. Clippers otrzymali 46 procent głosów. Dalej znalazły się ekipy Bucks – 36 proc. oraz Los Angeles Lakers – 11 proc. Przed nowym sezonem słabe notowania mają mistrzowie NBA – Toronto Raptors. Wszystko przez to, że drużynę opuścił jej lider Kawhi Leonard, który zasilił ekipę… Clippers. W typowaniu na MVP Greka Antetokounmpo wskazała połowa menedżerów. Nic dziwnego, skoro to ten zawodnik dostał nagrodę dla najlepszego koszykarza ligi w poprzednich rozgrywkach. Po 10 proc. zgromadzili inni gwiazdorzy NBA: Leonard (Clippers), Stephen Curry (Golden State Warriors) oraz Anthony Davis (Los Angeles Lakers). Natomiast aż 86 proc. głosów grecki skrzydłowy otrzymał, gdy pytano “jakiego zawodnika chciałbyś mieć, gdybyś teraz zaczynał budowę zespołu?”. Klub, który według wielu fachowców latem dokonał najlepszych transferów to Clippers. Jego włodarze ściągnęli aż dwóch gwiazdorów – wspomnianego Leonarda i Paula George’a z Oklahoma City Thunder. Najlepsza pierwsza piątka zdaniem menedżerów NBA to: Curry, James Harden (Houston Rockets), Leonard, Antetokounmpo i Serb Nikola Jokić (Denver Nuggets). To ci koszykarze mają dominować w nadchodzących rozgrywkach. Natomiast najlepszy trener to ponownie Gregg Popovich z San Antonio Spurs. Nowy sezon NBA startuje 22 października. Na początek hit i derby Los Angeles: Lakers – Clippers. Tymczasem klub NBA Atlanta Hawks oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu na sezon 2019/20 z Vincem Carterem. Jeśli 42-letni koszykarz rozegra choć jeden mecz, stanie się rekordzistą wszech czasów. “Air Canada” zostanie pierwszym zawodnikiem w historii, który grał w najlepszej lidze świata w 22 sezonach. Może także zapisać się w annałach w inny niesamowity sposób. Carter obecnie jest współrekordzistą pod względem długości stażu w NBA. 21 sezonów rozegrali też Niemiec Dirk Nowitzki oraz Amerykanie: Robert Parish, Kevin Willis i Kevin Garnett. Wszyscy ci zawodnicy to gracze podkoszowi. Z kolei Carter występował na pozycjach rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego. W NBA zasłynął przede wszystkim z niesamowitych wsadów. Przy jego dynamicznym stylu trudno było spodziewać się takiej długowieczności. Także pod tym względem okazał się jednak zawodnikiem wyjątkowym. Carter pojawił się w NBA w 1998 roku. Został wówczas wybrany z piątym numerem w drafcie przez Golden State Warriors i natychmiast oddany do Toronto Raptors. To w dużej mierze on sprawił, że w Kanadzie z większym zainteresowaniem zaczęto patrzeć na koszykówkę. Najpierw w wielkim stylu został debiutantem roku, a w 2000 wygrał konkurs wsadów (uznawany za jeden z najlepszych w historii) i wprowadził zespół do fazy play off. “Vinsanity” osiem razy występował w Meczu Gwiazd. W 2000 roku w Sydney sięgnął z reprezentacją USA po złoty medal igrzysk olimpijskich. Z tego turnieju kibice zapamiętali jego niesamowity wsad nad Frederickiem Weissem. Amerykanin przeskoczył wówczas mierzącego… 218 cm Francuza i z wielką siłą wpakował piłkę do kosza. Carter przez 21 sezonów reprezentował barwy: Toronto Raptors, New Jersey Nets, z którymi dotarł do finału NBA, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Maverics, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings oraz Atlanty Hawks. Jest 20. strzelcem w historii NBA. W sumie zdobył 25 430 punktów. Uzbierał je w trakcie 1 481 meczów. Tylko czterech zawodników w historii zagrało więcej razy w NBA. W poprzednim sezonie w barwach Jastrzębi Carter spisywał się bardzo dobrze. Zdobywał średnio 7,4 pkt, 2,6 zbiórek i 1,1 asyst w trakcie nieco ponad 17 minut w meczu. Jakby tego było mało, mimo upływu lat, ciągle jeszcze potrafił zakończyć swoje akcje efektownym wsadem. Jak wcześniej zapowiedział, rozgrywki 2019/20 mają być jego ostatnimi. O tym, że doszedł do porozumienia z działaczami Hawks media informowały w zeszłym miesiącu. Teraz klub ze stanu Georgia poinformował o podpisaniu umowy na jeden sezon. Nie podano sumy, jaką zarobi koszykarz. Warto dodać, że Carter będzie nie tylko pierwszym zawodnikiem z 22 sezonami na parkietach NBA. Jeśli pojawi się na boisku w 2020 roku, zostanie pierwszym graczem w historii ligi, który występował w czterech dekadach. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.