Marihuanowe przysmaki legalne od wczoraj Artykuły spożywcze zawierające marihuanę i wyciągi z konopi indyjskich stały się legalne w czwartek, ale Kanadyjczycy będą musieli poczekać do połowy grudnia lub do początku nowego roku zanim będą mogli kupić takie produkty przez Internet lub w sklepach. Health Canada nałożyło 60-dniowy okres oczekiwania, wymagając od licencjonowanych producentów powiadomienia ministerstwa o zamiarze sprzedaży nowych produktów. Jednym z bardziej kontrowersyjnych przepisów jest ograniczenie ilości marihuany dozwolonej w produktach jadalnych. Niektórzy uważają, że ograniczenie sprawi, że niektórzy użytkownicy przejdą na silniejsze produkty dostępne na czarnym rynku, ale inni uważają, że jest to rozsądny krok, aby zapobiec nadmiernej konsumpcji u osób, które mogą nie znać tych produktów. „W przypadku produktów spożywczych zawierających marihuanę występuje opóźnienie, zanim ludzie poczują się na haju, więc istnieje ryzyko, że ktoś zje np. mały kawałek czekolady i pomyśli, że nic się nie dzieje, więc będzie jadł więcej ”- wyjaśniła Ruth Ross, profesor farmakologii i toksykologii z University of Toronto. „Kiedy pojawia się ten opóźniony efekt, mogą pojawić się pewne negatywne skutki z powodu nadmiernego spożycia”. Jay Rosenthal, założyciel Business of Cannabis, zgadza się: „Health Canada przyjęło bardzo ostrożne podejście w zakresie ilości dozwolonych w opakowaniu… Myślę, że to dobre podejście, ponieważ jest to inny rodzaj produktu, którego ludzie wcześniej nie próbowali i kiedy próbują, zachęcam ich, aby spróbowali stosować niskie dawki i posuwali się powoli, ponieważ działa to zupełnie inaczej niż palenie marihuany” – powiedział w czwartek w telewizji Breakfast. Zgodnie z przepisami, produkty spożywcze z konopi indyjskich nie mogą być mieszane z alkoholem, nie mogą być reklamowane jako atrakcyjne dla dzieci i muszą być pakowane w zwykłe opakowania. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

