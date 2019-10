Mariusz Szczygieł z nagrodą Nike za książkę o zapomnianych ciotkach braci Kaczyńskich Tego werdyktu można się było spodziewać. Na tę książkę postawili bowiem także czytelnicy. Jury poszło tym samym tropem. 23. Nagroda Literacka Nike trafiła do rąk Mariusza Szczygła za tom reportaży “Nie ma”. “O ‘Nie ma’ trudno mówić. Trzeba przeczytać i wejść do świata etapów. Autor opisał w książce między innymi historię dwóch sióstr bliźniaczek, ciotek Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Ludwika i Zofia Woźnickie popełniły samobójstwo. Najpierw jedna rzuciła się z okna, następnie druga z balkonu” – tak w naTemat książkę Mariusza Szczygła opisywał Damian Maliszewski, gdy już było wiadomo, że reportażysta został uhonorowany nagrodą Nike czytelników. Teraz wiadomo już, że tom reportaży Szczygła o przemijaniu podbił także serca jurorów. – Nagradzamy książkę, która jest niczym rozsypane archiwum z poszukiwań odpowiedzi na pytanie fundamentalne: dlaczego raczej czegoś “nie ma”, niż jest – uzasadniał w laudacji przewodniczący jury prof. Marek Zaleski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

