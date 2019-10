Marsz Niepodległości 2019. Kontrowersyjne logo. Marsz Niepodległości 2019 ma już oficjalne logo. “Miej w opiece naród cały” – głosi hasło, które widać przy rysunku pięści zaciśniętej na różańcu. Logo wzbudziło kontrowersje, budząc u wielu osób skojarzenia z przemocą, a nawet symbolami rasistowskimi. Logo Marszu Niepodległości 2019 jako pierwszy na Twiiterze ocenił Michał Szułdrzyński. Dziennikarz “Rzeczpospolitej” stwierdził, że różaniec na zaciśniętej pięści wygląda jak kastet. Jego zdaniem to narzędzie przemocy, które zastąpiło symbol modlitwy. Zaciśnięta pięść jest dla Szułdrzyńskiego znakiem nienawiści, gniewu i symbolizuje postawę zamkniętą. “To logo to profanacja i atak na chrześcijaństwo! Brońmy Kościoła!” – napisał na Twitterze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

