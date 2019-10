Masz “powyborczego doła” po zwycięstwie PiS? Psycholożka radzi, co trzeba zrobić. Dla tych, którzy nie czują się szczególnie związani z Prawem i Sprawiedliwością, pierwsze powyborcze dni mogą być wyjątkowo trudne. Jeśli też zastanawiasz się, jak to możliwe, że mimo takiej mobilizacji, mimo takiego poruszenia znowu triumfują ludzie Jarosława Kaczyńskiego… Nie jesteś sam. W rozmowie z naTemat psycholog Marta Zielińska mówi o sposobach na radzenie sobie z “powyborczym dołem”. Wydaje mi się, że tak, bo wiąże się to z naszymi oczekiwaniami, z naszym nastawieniem, a nawet z planami na lepszą przyszłość. Jeżeli bardzo nam na czymś zależy, w tym przypadku chodzi o zwycięstwo opcji politycznej, to zaczynamy się w to angażować emocjonalnie. Jeżeli “nasi” przegrywają, to i nasza wizja legła w gruzach. Trzeba też się zastanowić, jak bardzo nastawiamy się na zwycięstwo i czy bierzemy pod uwagę, że coś może się nie udać. Jeśli bierzemy, to jesteśmy na tę porażkę bardziej przygotowani, a emocje nie są takie silne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

