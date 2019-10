Mieszkańcy USA wierzyli, że kryzys nigdy nie nadejdzie. Czy rząd mógł ich ostrzec? Jeszcze dzień przed wybuchem Wielkiego Kryzysu wielu mieszkańców USA było przekonanych, że żyją w czasach, które sprzyjają szybkiemu bogaceniu się. Nowojorska giełda stworzyła wiele fortun i chociaż eksperci przewidywali koniec finansowego eldorado, rząd federalny nie do ostatniej chwili był przekonany, że katastrofy uda się uniknąć. W latach XX inwestowanie w przedsiębiorstwa przestało być domeną grubych ryb finansjery. Akcjami obracało także coraz więcej przedstawicieli klasy średniej. Prezydencka administracja składała się w dużej części zwolenników gospodarczej swobody i niskich stóp procentowych. Sprzyjało to rosnącej podaży pieniądza, a banki coraz chętniej udzielały kredytów na giełdowe inwestycje. Rząd wiedział o absurdalnych kredytach – mając w kieszenie 100 dolarów, można było kupić akcje warte dziesięć razy więcej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.