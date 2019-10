Młodzi i starzy, z miast i wsi. Łączy ich to, że głosują na PiS. Anna mówi, że wreszcie ktoś ją zauważył. Wcześniej, jako niepełnosprawna, czuła się pomijana. Tomkowi, studentowi prawa, odpowiada polityka, którą nazywa patriotyczną. Józef nie cierpi, gdy ktoś pluje na krzyż, bo co niedzielę chodzi do Kościoła. Łączy ich jedno. Głosują na PiS. Czy Kaczyński stworzył, jak Tusk dwanaście lat temu, partię dla (prawie) każdego Polaka? Jak Polska długa i szeroka, we wsiach i dużych miastach, na wschodzie i zachodzie, znajdą się ci, którzy głosują na partię Kaczyńskiego. Są jednak miejsca, gdzie inna opcja niemal nie istnieje. Jak podkarpackie czy podlaskie wsie, które są dzisiaj bastionami rządzącej partii. Jednak dwanaście lat temu Polaków przekonała PO Donalda Tuska. Była po trochu dla każdego. Trochę miała w sobie liberalizmu, trochę konserwatyzmu, trochę Europy, trochę pokoju z Kościołem, trochę socjalu, trochę reform i inwestycji. Stąd jej sukces, bo najbardziej przeszkadzała tylko twardemu, prawicowemu elektoratowi. Czy ta sztuka udała się dzisiaj Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy stworzył partię, która jest niemal dla każdego, z tą różnicą, że najbardziej przeszkadza wielkomiejskim liberałom i lewicy? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

