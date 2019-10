Myśl dobrze o innych. W nagrodę będziesz szczęśliwszy. Okazuje się, że 12-minutowy spacer w połączeniu z koncentrowaniem uwagi na współczuciu w stosunku do innych może przynieść spektakularne efekty. Wszystko dlatego, że przekierowywanie uwagi z nas samych na innych, oraz życzliwość wyrażana w umyśle w stosunku do ludzi przynosi podobne sprzężenie zwrotne. Zaczyna wzrastać w nas radość i zadowolenie. Badanie przeprowadzone na 496 osób dało wiarygodne wyniki, którym można zawierzyć. – Spacer i robienie miłych rzeczy dla innych zmniejsza niepokój i zwiększa radość oraz poczucie więzi społecznych. To naprawdę prosta strategia, która nie zajmuje dużo czasu i można ją włączyć do codziennych czynności – powiedział psycholog Douglas Gentile z Iowa State University Badanie polegało na tym, że podzielono uczestników na cztery różne grupy. Każda z nich wypełniła ankietę oceniając własne samopoczucie, a następnie wybrała się na 12-minutowy spacer. Po powrocie ponownie wypełniła ankietę. Badanych poproszono, by podczas przechadzki pomyśleli o osobach, które mijają. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

