Na “liście 500 naukowców” negujących kryzys klimatyczny podpisy m.in. działaczy górniczych z Pols Kilkanaście portali informuje o liście otwartym do sekretarza generalnego ONZ, którego sygnatariusze uważają, że kryzys klimatyczny “nie istnieje”. Według relacji prasowych oraz niektórych internautów, pod dokumentem podpisało się “500 naukowców”. W rzeczywistości wśród sygnatariuszy dokumentu znaleźli się nie tylko naukowcy, lecz również aktywiści, dziennikarze czy przedsiębiorcy. Wśród podpisów można odnaleźć między innymi nazwiska trzech Polaków – związanych z górnictwem działaczy NSZZ “Solidarność”. W niektórych portalach informacyjnych oraz w mediach społecznościowych można odnaleźć artykuły o liście “500 naukowców” do sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Autorzy opublikowanych tekstów przekonują, że uczeni zaprzeczają istnieniu kryzysu klimatycznego. Grupa 500 naukowców z całego świata wystosowała list do sekretarza generalnego ONZ (…) Przekonują w nim, że zjawisko zwane “kryzysem klimatycznym” nie istnieje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.