Najbardziej wpływowi Polacy. Ranking “Wprost”. Na pierwszym miejscu rankingu najbardziej wpływowych Polaków “Wprost” znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Drugie miejsce tygodnik przyznał laureatce literackiego Nobla Oldze Tokarczuk. Podium zamyka premier Mateusz Morawiecki. Czwarte miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych Polaków zajmuje szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dalej w rankingu “Wprost” są bracia Tomasz i Marek Sekielscy, autorzy głośnego filmu dokumentalnego “Tylko nie mów nikomu”, który opowiadał o tuszowaniu skandali pedofilskich w Kościele katolickim w Polsce. Na szóstym miejscu znalazł się prezes TVP Jarosław Kurski. Na siódmym – Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). Za nią tygodnik umieścił prezydenta Andrzeja Dudę. Na dziewiątym miejscu z kolei w rankingu “Wprost” uplasował się twórca Radia Maryja i Telewizji Trwam, ojciec Tadeusz Rydzyk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

