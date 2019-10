Najbogatszy Polak chce budować elektrownię jądrową Synthos, czyli chemiczny koncern kontrolowany przez miliardera Michała Sołowowa, i firma GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy ewentualnej budowie w Polsce małej elektrowni jądrowej o mocy 300 MW – poinformowała amerykańsko-japońska firma. Porozumienie ma formę Memorandum of Understanding (MoU). Jak podkreśliło GEH, Synthos jest zainteresowany niezawodnym, “dedykowanym” źródłem wolnej od emisji CO2 energii elektrycznej, dlatego obie firmy zdecydowały się rozważyć potencjał budowy reaktora klasy SMR (Small Modular Reactor) BWRX-300 w Polsce. Według wiceprezesa GEH Jona Balla firma zaprojektowała reaktor w ten sposób, aby koszty energii były konkurencyjne do innych źródeł, takich jak gaz czy OZE. Jego zdaniem dla przemysłu, w którym koszty energii stały się “znaczącą barierą”, BWRX-300 będzie “przełomową innowacją”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

