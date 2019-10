Najlepsze linie lotnicze świata. Większość jest z Azji. Linie Qatar Airways wróciły na pierwsze miejsce podium w rankingu najlepszych linii lotniczych świata. Katarski przewoźnik otrzymał ten tytuł wcześniej już czterokrotnie – w latach 2017, 2015, 2012 i 2011. W tegorocznym zestawieniu Qatar Airways zostały uznane też kolejny raz za najlepszą linię lotniczą na Bliskim Wschodzie, otrzymały nagrody za najlepszą klasę biznes i najlepszy fotel w klasie biznes, dzięki swojemu projektowi Qsuite. Ranking Skytrax przygotowywany jest od 1999 roku w oparciu o głosy oddawane przez pasażerów z całego świata. Nagrody przyznano podczas Paris Air Show. Polskie Linie Lotnicze LOT w tegorocznym rankingu Skytrax utrzymały 67. pozycję. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

