Naturalność zamiast wojny. Znany uzdrowiciel odkrywa klucz do radości. „Tak jak przedmioty z materii stałej mogą zostać roztopione do postaci płynnej i gazowej w procesie zwiększania temperatury, jednym z najskuteczniejszych sposobów przetransformowania ego w duszę jest przejście przez ogień przeciwności losu" (Matt Kahn). Świat i życiowe zdarzenia można doświadczać na dwa sposoby: albo z pozycji sprzeciwu czyli wojny, albo z pozycji bezgranicznej otwartości. O ile ta pierwsza możliwość nie brzmi najlepiej, to zdecydowana większość ludzi właśnie tak podchodzi do życia. Walczy z rzeczywistością, bo nie odpowiada ich wyobrażeniom, sprawia ból lub jest zbyt brzydka, uboga czy skomplikowana. Sprzeciw i walka generują kolejne problemy, a te powodują jeszcze więcej napięcia i walki. A o ile prościej byłoby po prostu zaakceptować rzeczywistość, łącznie z trudnymi rzeczami dokładnie takie jakie są. Brzmi pięknie, ale jak to zrobić?

