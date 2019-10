Nauczyciele będą protestować od początku kadencji nowego Sejmu? Związek Nauczycielstwa Polskiego i „Solidarność” liczą na to, że w tej kadencji Sejmu uda się wywalczyć lepsze pieniądze dla nauczycieli. Chcą o tym mówić od pierwszych dni – informuje “Rzeczpospolita”. Nowe polityczne rozdanie będą chciały wykorzystać także nauczycielskie związki zawodowe. Zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i oświatowa Solidarność w tym tygodniu rozpoczynają działania zmierzające do powrotu tematu szkolnictwa w publicznej debacie. Od wtorku, 15 października w szkołach oficjalnie rozpoczął się bezterminowy protest włoski. Nauczyciele będą wykonywać tylko te obowiązki, które są bezpośrednio wskazane w Karcie nauczyciela. – Przez tydzień, do 22 października, będziemy prowadzić akcję informacyjną skierowaną do nauczycieli. Postaramy się im pokazać, jakie mają prawa i obowiązki – mówi „Rzeczpospolitej” prezes ZNP Sławomir Broniarz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.