Nie grozi jej milion grzywny Prokuratorzy federalni przyznają, że mylili się co do kary, jaką może spotkać żona Kevina O’Leary’ego, jeśli zostanie skazana za złamanie ustawy Canada Shipping Act – spowodowanie śmiertelnej katastrofy łodzi. Prokuratura twierdzi, że „ponownie rozważyła” swoje stanowisko i że nie ma pozbawienia wolności jako kary za nieostrożną eksploatację statku. Mówi także, że maksymalna grzywna wynosi zaledwie 10 000 dol. W zeszłym miesiącu, kiedy Linda O’Leary została oskarżona, podano, że ​​może zostać skazana na milion dolarów grzywny i 18 miesięcy więzienia, jeśli zostanie skazana. Prawnik O’Leary, Brian Greenspan, utrzymywał odkąd postawiono zarzuty, że prokuratorzy popełnili błąd co do potencjalnej kary. O’Leary jest oskarżona w wypadku, który miał miejsce 24 sierpnia w nocy nad jeziorem Joseph w Muskoce. 64-letni mężczyzna z Florydy zmarł na miejscu, a 48-letnia kobieta z Uxbridge w Ontario zmarła kilka dni później w szpitalu. Mężczyzna kierujący drugą łodzią, Richard Ruh, lat 57, z Orchard Park w stanie Nowy Jork, również został oskarżony o to, że nie włączył światła nawigacyjnego na łodzi. O wypadku Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

