Nie ma “panów i pań” (ladies and gentlemen) – zmiany w języku w Air Canada

Tak zalecono w linii lotniczej Air Canada – na pokładzie samolotów pasażerowie witani będę neutralnym pod względem płci wyrażeniem “everyone”, a więc Hello everyone lub Good morning everyone, a nie Ladies and Gentlemen. Na razie to notatka wewnętrzna, a nie oficjalna decyzja.

W Kanadzie zwraca się uwagę na to, aby język nie był “seksistowski” i aby zawarta w nim była równość płci. Zalecane jest to np. przez Ministerstwo Sprawiedliwości w języku używanym w dokumentach prawnych (Legistics – Gender-neutral Language). Przykładowo – zamiast:

Every taxpayer shall file his tax return no later than April 30 of the year following the year in which he earned the income on which he is paying taxes.

zaleca się:

Every taxpayer shall file their tax return no later than April 30 of the year following the year in which they earned the income on which they are paying taxes.

W czerwcu 2016 roku śmiertelnie już chory poseł liberalny Mauril Belanger doprowadził z sukcesem do końca swój projekt zmiany słów hymnu Kanady. Posłowie przegłosowali ustawę C 210, zmieniającą drugą linijkę w hymnie “O Canada” z “true patriot love, in all thy sons command” na “in all of us command” – nowa forma jest neutralna pod względem rodzaju i dotyczy także kobiet. W słowach francuskojęzycznej wersji hymnu podobny problem nie występuje.