Nie wystarcza TVP? PiS marzy o polskim Fox News i skoku na media komercyjne. Chociaż PiS wygrał wybory, politycy PiS skarżą się, że zwycięstwo było zbyt małe – bo atakowały ich nieżyczliwe media. Co im się marzy? „Dalsza pluralizacja” mediów. Np. popierająca ich bezkrytycznie stacja komercyjna, taka jak Fox News w USA. Diagnozujemy to marzenie i przypominamy, na czym polega pluralizm. W „Gościu Wiadomości” TVP 16 października mówił o tym wicepremier Jacek Sasin. Zgodnie z tradycją tej partii, polityk PiS – kiedy skarżył się na fakt, że niezależne media krytykowały jego ugrupowanie – odwoływał się do „pluralizmu”. Zacytujmy: „Mamy cały czas do czynienia z nierównowagą medialną (…) Zbudowaliśmy pewien pluralizm medialny, którego w poprzednich latach przed naszymi rządami w ogóle nie było. Informacja była zupełnie jednokierunkowa, jednoformatowa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.