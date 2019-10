Nie żyje Jan Szyszko Prof. Jan Szyszko nie żyje. Polityk zmarł niespodziewanie. Miał 75 lat. Naukowca, posła oraz byłego ministra środowiska pożegnali w mediach politycy i dziennikarze. O śmierci prof. Jana Szyszki poinformował na Twitterze Andrzej Duda. “Naukowiec i polityk, ale przede wszystkim dobry i życzliwy Człowiek, pasjonat przyrody, którego darzyłem wielką sympatią i szacunkiem” – napisał prezydent. “Nagłe odejście Prof. Jana Szyszko jest wielką stratą dla nas i dla polskiej nauki. Zapamiętam Jana Szyszko jako dobrego człowieka, przyrodnika, który chętnie dzielił się swoją wiedzą i pasją. Będzie nam bardzo brakować Pana Profesora. Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia” – czytamy na Twitterze premiera. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

