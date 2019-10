Nie żyje przywódca ISIS. Szef Pentagonu ujawnia szczegóły operacji. Szef Pentagonu uważa, że śmierć Abu Bakr al-Bagdadiego jest “niszczycielskim ciosem” dla ISIS. Mark Esper ujawnił, że przywódca organizacji terrorystycznej podczas operacji wojskowej USA “odmówił poddania się. W niedzielę szef Pentagonu komentował operację, w której zginął Abu Bakr al-Bagdadi. „Przywódca Państwa Islamskiego (IS) Abu Bakr al-Bagdadi, który zginął podczas amerykańskiej operacji wojskowej, odmówił poddania się”. Zaprzeczył, że wyjście oddziałów USA z północnej Syrii przyspieszyło tę operację. Próbowaliśmy wezwać go, by się poddał. Odmówił. Zszedł w podziemia i w trakcie, gdy chcieliśmy go stamtąd wyciągnąć, zdetonował kamizelkę wybuchową i, jak sądzimy, zabił się – relacjonował w telewizji CNN szczegóły akcji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

