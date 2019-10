Nie żyje Władimir Bukowski. Wybitny opozycjonista w ZSRS. W niedzielę wieczorem zmarł w Cambridge Władimir Bukowski, wybitny rosyjski pisarz, dysydent i obrońca praw człowieka. Przyczyną śmierci był zawał serca. Jak podały rosyjskie media, Bukowski w ostatnich latach ciężko chorował. Miał 76 lat. Władimir Bukowski był w ZSRS wiele razy więziony za organizowanie demonstracji w obronie dysydentów. To dzięki niemu świat dowiedział się o sowieckim zwyczaju zamykania dysydentów w szpitalach psychiatrycznych. Sam Bukowski w psychuszkach spędził prawie 12 lat. Bukowski od 1976 roku przebywał na emigracji. Od tego czas nie wrócił do Rosji na stałe. W 2007 roku Centralna Komisja Wyborcza nie zgodziła się na rejestrację grupy inicjatywnej, składającej się z działaczy na rzecz praw człowieka, naukowców i niezależnych dziennikarzy, która chciała zgłosić kandydaturę Władimira Bukowskiego w wyborach prezydenckich w Rosji w 2008 roku. Powodem odmowy było to, że mieszkał w Wielkiej Brytanii, a nie w Rosji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.