NIeruchomości a przeprowadzka

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Przeprowadzamy się średnio kilka razy w życiu, w zależności od sytuacji, czasem nawet częściej jeśli zmieniamy np. pracę, tak aby było bliżej z dojazdem. Poszukujemy wpierw większego domu, w miarę jak rodzina się rozrasta, a później z kolei, po wyprowadzce dzieci, poszukujemy czegoś mniejszego. Na lata starsze zazwyczaj są to mieszkania w blokach, bo nie chcemy się już zajmować ogrodem, odśnieżaniem, planując oczywiście podróże, a w tym wypadku łatwiej jest zostawić zamieszkiwaną nieruchomość na czas dłuższy.

Oczywiście przeprowadzając się do mieszkania mniejszego, często nawet nie zdajemy sobie sprawy co nas czeka. Otóż nagromadziliśmy przez lata tak wiele różnych rzeczy, że teraz przegladając je, zastanawiamy się co z nimi począć. Z niektórymi oczywiście trudno się rozstać. A przecież trzeba. Z kolei decydując się na większą przeprowadzkę, zwłaszcza na odległość nieco dalszą, trzeba się do tego dobrze przygotować. Teraz często przeprowadzka taka ma miejsce gdzieś dalej, poza miasto, do większej ciszy, z dala od zgiełku. Modniejsze są okolice Niagary, Kitchener, Guelph, Midland, Barrie, Peterborough, ale też i dalej. Czasem nawet do innej prowincji, bo nieraz nasze dzieci dostały właśnie tam pracę, a przecież dobrze jest być blisko nich.

Zaczynając od wykonania pierwszych telefonów, zwykle udajemy się wpierw do firmy przprowadzającej. Jest wiele dobrych, renomowanych firm na rynku. W większości wypadków spodziewamy się uzyskać jak najlepszą wycenę naszej przeprowadzki, cenę jak najniższą. Czego możemy się spodziewać? Sporo trudności. Wiele firm przeprowadzkowych ma terminy zajęte, a te drugie są bardzo drogie. Warto jest więc zająć się tematem na długo przed planowanym terminem relokacji. W większości wypadków przedstawiciel firmy przychodzi do naszego domu w celu zorientowania się co do ilości oraz jakości sprzętu, proponując oczywiście własne opakowanie, zwłaszcza rzeczy mogących się uszkodzić łatwiej. W tym wypadku słyszymy często różnego rodzaju postękiwania oraz narzekania, a nawet pogwizdywania, w zależności od przedstawianych przedmiotów do opakowania. Wszystko ma na celu stworzenie atmosfery napięcia, oraz pokazania jaka czeka nas wszystkich ciężka praca związana z przeprowadzką.

Często też nie zdajemy sobie sprawy z obecnych cen! Przecież przeprowadzając się ostatnio jakieś 20 lat temu, zapłaciliśmy tylko kilkaset dolarów, a teraz żadają od nas tysięcy?

Kiedy z kolei zdecydujemy się na opakowanie szczególnie wrażliwych przedmiotów typu porcelana sami, czesto pisząc na opakowaniu „fragile”, oczekujemy, że przedmioty te zostaną dostarczone na miejsce w całości: tu firmy często nie gwarantują niczego, nie bedąc odpowiedzialnymi za pakowanie. A więc w takim wypadku możemy spodziewać się strat w postaci uszkodzeń częściowych, a nawet całkowitych. Zastanawiamy się więc w jaki sposób przenoszone są nasze pudełka: czy przypadkiem nie do góry nogami??

Często w takim wypadku łatwiej jest zdać się na firmę wyspecjalizowaną w tym zakresie, a więc w pakowaniu również. Jak wiadomo, w takim wypadku cena idzie mocno w górę. Ale przeprowadzka na pewno będzie łatwiejsza dla nas, oraz również przejdzie gładko, bez wielu stresów. Niestety za taki serwis trzeba zapłacić. Czy są to pieniądze zupełnie stracone, czy też może warto zapłacić za lepszy serwis oraz spodziewać się, że wszystko dotrze na miejsce w sposób nienaruszony. Zależy to od wielu czynników, oczywiście jak bardzo jesteśmy przywiązani do przeprowadzanych przedmiotów. A może tak część z nich po prostu zostawić, mieć mniejszy stres oraz mniejsze wydatki, a na miejscu kupić nowe sprzęty? Wiele zależy nie tylko od naszej kieszeni, ale również od podejścia do całej sprawy, oraz też jak daleka jest ta podróż.

My, jako agenci, oczywiście często jesteśmy nagabywani przez naszych klientów o podanie referencji do takich firm przeprowadzających, a jak możemy pomóc, to chętnie przekazujemy sprawdzone kontakty.

Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości.

Za każdym razem opłacamy profesjonalnie wykonane zdjęcia oraz filmik tzw. Virtual Tour. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każda transakcję otrzymują Państwo bilet losujący.

We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com ; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”, a korzystając z naszej strony internetowej „house4us.ca” macie Państwo bardzo ułtwiony dostęp nie tylko do naszej oferty, lecz również do całego systemu poszukiwań nieruchomości do sprzedaży, z mapą, cenami, wszystkimi niezbędnymi inormacjami: prosimy z nich korzystać, jest to usługa zupełnie bezpłatna!

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage.