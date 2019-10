Nieruchomości: korzystajmy z naszego otoczenia!

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Zbliża się już koniec lata, a wlaściwie jest początek babiego lata, które zawsze jest piękne w Kanadzie. Tak pięknie utrwalil to w swojej piosence Joe Dassin, o tej porze zawsze przypominam sobie tę piękny utwór. Wielu z nas korzysta z pięknych widoków, niektórzy często wyjeżdżają poza miasto, w celu obejrzenia pięknych widoków, często ze specjalnie wybudowanych platform, jak jest np. w okolicach Dorset czy Haliburton. Wycieczki spoza Kanady specjalnie przyjeżdżają w celu przyglądania się pięknym liściastym lasom, ich kolorom. Korzystamy też z miejscowych parków.

Otóż teraz możemy potwierdzić, że zapowiedziano otwarcie nowego parku w Mississaudze, którego oficjalne otwarcie z pompą odbędzie się w przyszłym roku, lecz już obecnie można będzie z niego korzystać.

Nowy park będzie miał nazwę Saigon Park; o całkiem niezłej wielkości, bo prawie 9 akrów. Umieszczony tam będzie spory staw/jeziorko, a raczej zbiornik na wodę opadową, tzw. stormwater. W parku będzie specjalna trasa dla ćwiczeń, z zainstalowanym sprzętem. Będzie rodzaj małej przystani, z miejscami widokowymi, stołami do piknikowania, a także elementami sztuki.

Park miał zostać otwarty już we wrzesniu br., lecz nastapiło drobne przesunięcie terminu z powodów technicznych. Spowodowane to zostało wypadkiem drogowym, w którym uczestniczyła duża cysterna przewożąca benzynę w okolicach autostrady 401 i Mavis. Benzyna przedostała się do zbiornika wodnego, który należało oczyścić, co spowodowało opóźnienia związane również z odnową biologiczną tego zbiornika. Tak więc wielkie otwarcie zapowiedziane jest na wiosnę 2020 roku.

Obecnie, przy okazji nadchodzących wyborów, wszystkie sprawy związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju miejsc „oczyszczających” środowisko są bardzo uwypuklane i podkreślane, a więc sprawa otwarcia tego miejsca nabrała wręcz politycznego charakteru.

Saigon Park jest umiejscowiony przy ulicy Matheson Boulevard West, niedaleko skrzyżowania z Hurontario.

Jaka jest historia związana z powstaniem tego parku? A więc w latach 70., po wojnie w Wietnamie, wiele tysięcy uciekinierów znanych pod nazwą „boat people” znalazło swoje nowe domy w Ameryce Północnej. W dzisiejszych czasach ponad 14 tysięcy Wietnamczykow uważa Kanadę za swoją nową ojczyznę, a nacja ta stanowi piątą co do wielkości populację narodowościową w okolicach Toronto.

Jeśli chodzi o wybór nazwy Saigon, ma on symbolizować relacje pomiędzy demokracją, wolnością a ogólnym porozumieniem między narodami. Ma równiez przyczynić się do poznania kultury wietnamskiej, a także bardzo smutnej historii związanej z wieloma latami wojny w tym kraju.

Sama nazwa Saigon Park ma również podkreślać wielokulturowość miasta zamieszkiwanego przez obecnych emigrantów, ich socjologiczną oraz kulturową różność, która tak dobrze współistnieje na tutejszym terenie, stając się przykładem dla całego świata.

Już obecnie wielu nowych imigrantów zapowiada odwiedzenie tego parku dla samego podkreślenia tutejszej wielokulturowości. Oczywiście takie inicjatywy mają na celu zbliżenie do siebie nowych przybyszów, lecz także mają zapewnić wszystkim dobry wypoczynek na łonie natury.

Mieszkając w Mississaudze mamy szczęście dużego wboru parków, skwerów, różnego rodzaju miejsc do spacerów, jazdy rowerem, pływania, co jest bardzo istotne przy wyborze nowego miejsca zamieszkania.

Miejmy tego świadomość, a przecież obecnie w dobie budowania coraz większej liczby wysokich domów apartamentowych, ludzie nie posiadają własnego ogrodu, więc ważne jest aby mieć miłe miejsce do wypoczynku.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage