Niespodzianka na koniec 1/16 finału Pucharu Polski Z rozgrywkami pożegnała się prowadząca w ekstraklasie Wisła Płock, na którą sposób, po rzutach karnych, znalazł pierwszoligowy Stomil Olsztyn. Przez ponad 120 minut gry w Olsztynie kibice nie zobaczyli bramek. Sędzia pokazał za to jedną czerwoną kartkę – w 72. minucie za drugą żółtą boisko musiał opuścić piłkarz gości Oskar Zawada. Gospodarzom nie udało się wykorzystać przewagi liczebnej, ale okazali się zdecydowanie lepsi w serii rzutów karnych. Wykonywali je spokojnie i bezbłędnie, podczas gdy rywale do siatki trafili tylko raz. Pomylili się Mateusz Szwoch (obronił bramkarz) i Suad Sahiti (strzelił nad poprzeczką). W najciekawszym środowym spotkanie piłkarze Legii Warszawa pokonali w klasyku w Łodzi drugoligowy Widzew 3:2. Oprócz wicemistrzów Polski awans tego dnia wywalczyły broniąca trofeum Lechia Gdańsk, Raków Częstochowa, mistrz kraju Piast Gliwice, drugoligowa Stal Stalowa Wola, rezerwy Legii Warszawa, które występują na czwartym poziomie ligowym, oraz Stal Mielec, która niespodziewanie pokonał u siebie czołową drużynę ekstraklasy Pogoń Szczecin 2:0 po golach Adriana Paluchowskiego i Mateusza Maka. We wtorek doszło m.in. do starcia dwóch drużyn ekstraklasy. W Łodzi ŁKS wygrał z Górnikiem Zabrze 2:0. W tym roku odbędzie się jeszcze faza 1/8 finału (3-5 grudnia), której losowanie zaplanowano na wtorek 5 listopada. Finał tradycyjnie ma zostać rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Wyniki 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski: 31 października, czwartek Stomil Olsztyn – Wisła Płock 0:0, karne 4-1 30 października, środa: Chełmianka Chełm – Lechia Gdańsk 0:2 (0:1) Stal Stalowa Wola – GKS Katowice 1:1 (1:1, 1:0), karne 4-3 PGE FKS Stal Mielec – Pogoń Szczecin 2:0 (1:0) Olimpia Elbląg – Raków Częstochowa 0:4 (0:2) Legia II Warszawa – Odra Opole 1:0 (0:0) Pogoń Siedlce – Piast Gliwice 0:4 (0:2) Widzew Łódź – Legia Warszawa 2:3 (0:0) 29 października, wtorek: Stilon Gorzów Wlkp. – KGHM Zagłębie Lubin 1:5 (0:1) Rekord Bielsko-Biała – Górnik Łęczna 0:2 (0:0) Błękitni Stargard – Sandecja Nowy Sącz 3:0 (1:0) Radomiak Radom – GKS Tychy 1:2 (0:0) Resovia Rzeszów – Lech Poznań 0:4 (0:2) Bytovia Bytów – Cracovia 2:3 po dogr. (2:2, 0:0) Miedź Legnica – GKS 1962 Jastrzębie Zdrój 1:0 po dogr. (0:0) ŁKS Łódź – Górnik Zabrze 2:0 (1:0). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

