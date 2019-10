Niezwykła mobilizacja opozycji. Upadł rząd Rumunii. Parlament Rumunii przegłosował w czwartek wniesiony przez partie opozycyjne wniosek o wotum nieufności dla socjaldemokratycznego rządu premier Vioricy Dancili. Opozycja zarzucała szefowej rządu między innymi niekompetencję i blokowanie inwestycji publicznych. – Dużo mówicie, ale jeszcze nie usłyszałam, jak zamierzacie rządzić krajem i z kim – zwróciła się do opozycji premier Dancila. – Powstrzymaliśmy Partię Socjaldemokratyczną przed szkodzeniem Rumunii – oświadczył po głosowaniu Ludovic Orban, lider Partii Narodowo-Liberalnej (PNL), która była głównym inicjatorem wniosku. Z oficjalnych danych wynika, że za wnioskiem o wotum nieufności, złożonym przez sześć partii opozycyjnych, zagłosowało 238 posłów i senatorów. Do przyjęcia wniosku potrzeba było 233 głosów. Wśród parlamentarzystów, którzy zagłosowali za, było także kilku przedstawicieli rządzącej PSD. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

