Nowa kontrowersyjna gwiazda PiS straci medal UMCS? Czy ustępujący wojewoda lubelski i świeżo upieczony poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek straci medal za zasługi dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który odebrał zaledwie kilka dni temu? Tego domagają się autorzy skierowanego do Rady UMSC w Lublinie apelu, który poparło już pół tysiąca osób. Lista sygnatariuszy wydłuża się z każdą godziną. “Zwracamy się do Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie o odebranie medalu Przemysławowi Czarnkowi, znanemu z wypowiedzi obraźliwych wobec obrońców polskiej demokracji, przedstawicieli mniejszości narodowych i seksualnych” – zaczynają autorzy apelu, który opublikowano w serwisie naszademokracja.pl. W ocenie osób oburzonych nagrodzeniem polityka Prawa i Sprawiedliwości, przyznanie medalu nastąpiło z pogwałceniem art. 11 prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, według którego “wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka” jest jednym z podstawowych celów polskich uczelni. Działalność Czarnka ma być sprzeczna z tymi wartościami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.