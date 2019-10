Nowe zeznania w amerykańskim Kongresie pogrążają Trumpa Pełniący obowiązki ambasadora USA na Ukrainie złożył w Izbie Reprezentantów miażdżące dla Donalda Trumpa zeznania, dostarczając niemal niepodważalnych dowodów na to, że prezydent starał się wykorzystać moc swojego urzędu, aby wciągnąć obce państwo w jego prywatną wojnę z potencjalnym rywalem wyborczym – piszą Andrew Desiderio i Kyle Cheney z POLITICO. Rewelacje Williama Taylora to najmocniejszy jak dotąd dowód w toczącym się w Kongresie postępowaniu, które może doprowadzić do usunięcia prezydenta Trumpa z urzędu. W ramach dochodzenia przeciwko Trumpowi, już od kilkunastu dni przesłuchiwani są na Kapitolu wysocy urzędnicy waszyngtońskiej administracji oraz dyplomaci. Dopiero jednak sensacyjne zeznanie ambasadora Taylora, bezpośredniego świadka działań prezydenta wobec Ukrainy, wprowadziły Biały Dom w zakłopotanie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

