Noworodki celowo wychładzane w karetkach Choć metoda nie jest nowa, do tej pory stosowano ją wyłącznie w warunkach szpitalnych. Chodzi o wprowadzanie noworodków w stan hipotermii, czyli celowe obniżanie temperatury ich ciała. To metoda szczególnie istotna i stosowana u małych pacjentów dotkniętych tzw. niedotlenieniem okołoporodowym. Dzięki tej metodzie można uniknąć nieodwracalnych zmian takich jak np. mózgowe porażenie dziecięce. Od dziś sprzęt do jej stosowania będzie jeździł w trzech karetkach neonatologicznych w kraju. Nowoczesne urządzenia otrzymały szpitale w Bydgoszczy, Zielonej Górze i Poznaniu. Karetki, które na karoserii mają dużą, czerwoną literę “N”, popularnie zwane “enkami”, to właśnie karetki neonatologiczne. Są wyposażone w sprzęt umożliwiający ratowanie życia i bezpieczny transport najmniejszych pacjentów, nawet kilka chwil po ich przyjściu na świat. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

