Nowy poseł PiS “wyjaśnia”, do czego kobiety zostały powołane przez Boga Nowa kadencja jeszcze się nie rozpoczęła, a wybrani posłowie już zdążyli zwrócić na siebie uwafę. Kontrowersyjny wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, nowy poseł PiS, postanowił wyjaśnić na konferencji na KUL, co powinny robić kobiety. Odpowiedź? Rodzić dzieci. I to jak najwięcej i jak najwcześniej. Jak pisała Katarzyna Zuchowicz, Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, startował z drugiego miejsca, ale bez problemu, i to o ponad 30 tys. głosów, przebił wynik lidera lubelskiej listy Sylwestra Tułajewa. Nowy poseł PiS znany jest z przede wszystkim z homofobicznych wypowiedzi. Teraz Czarnek znowu się nie popisał, o czym napisała na Twitterze Anna Gmiterek-Zabłocka, dziennikarka TOK FM. Tym razem nowo wybrany parlamentarzysta wziął za swój cel… kobiety. “Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile ich można urodzić? To są konsekwencje mówienia kobietom, że nie muszą robić tego, do czego zostały przez pana Boga powołane” – zacytowała Gmiterek-Zabłocka jego słowa, które padły podczas jego wykładu na konferencji o kobietach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

